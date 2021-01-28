«В Стаханове пионеры почтили память первого главаря «ЛНР» Болотова»: Казанский рассказал о его «достижениях»

Журналист Денис Казанский с сарказмом отреагировал на «почтение памяти» главаря луганских боевиков Валерия Болотова, умершего зимой 2017 года.

«В Стаханове пионеры почтили память первого главаря «ЛНР» Болотова, который умер в Москве после того, как выпил кофе с каким-то Петрово-Бошировым. «Спасибо, что лишил нас будущего, и мы теперь живем в нищем бантустане», — пишет Казанский в Twitter, комментируя фото с луганскими школьниками.

Напомним, что Болотов заявил о «сложении полномочий» в августе 2014 года, после чего «у руля» на временно оккупированных территориях Луганской области встал Игорь Плотницкий.

Что же касается смерти Болотова, то, по словам вдовы экс-главаря боевиков, его отравили.

Фото Дениса Казанского из социальных сетей.

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