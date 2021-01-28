28.10 / 28.28 33.82 / 34.22
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«В Стаханове пионеры почтили память первого главаря «ЛНР» Болотова»: Казанский рассказал о его «достижениях»

12:06 28 января 2021
Денис Казанский

Журналист Денис Казанский с сарказмом отреагировал на «почтение памяти» главаря луганских боевиков Валерия Болотова, умершего зимой 2017 года.

«В Стаханове пионеры почтили память первого главаря «ЛНР» Болотова, который умер в Москве после того, как выпил кофе с каким-то Петрово-Бошировым. «Спасибо, что лишил нас будущего, и мы теперь живем в нищем бантустане», — пишет Казанский в Twitter, комментируя фото с луганскими школьниками.

Напомним, что Болотов заявил о «сложении полномочий» в августе 2014 года, после чего «у руля» на временно оккупированных территориях Луганской области встал Игорь Плотницкий.

Что же касается смерти Болотова, то, по словам вдовы экс-главаря боевиков, его отравили.

Фото Дениса Казанского из социальных сетей.

119

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Александр Усик

Назван впечатляющий гонорар Усика в поединке за временный чемпионский титул

Эвелину Бледанс

Наталья Могилевская предостерегла Эвелину Бледанс от превращения в мужчину

Никитюк

Лесю Никитюк в "купальнике — огонь" сравнили с Синди Кроуфорд

Ксения Мишина

Тарас Цымбалюк пришел к Ксении Мишиной с предложением нижнего белья

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер