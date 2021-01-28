Из-за ковида умерла известная харьковская активистка Смагина

В среду, 27 января, умерла харьковская активистка Виктория Смагина. О смерти сообщила ее дочь, передает Telegram-канал «Труха».

Умершей было 52 года. Она не смогла побороть коронавирусную инфекцию.

Виктория Смагина известна как один из лидеров велодвижения в Харькове. Она несколько лет организовывала Велодень и другие велопрогулки, также была проектным менеджером сети прокатов NextBike. Кроме того, Виктория Смагина была организатором проекта «Первая пешеходная улица Харькова».

Организатор харьковского велодвижения с начала года была на самоизоляции, жаловалась на повышенную температуру.

Друзья вспоминают его как активного и веселого человека, который никогда не унывал.

Напомним, от коронавируса скончался российский актер театра и кино Юрий Лахин, известный зрителям по сериалу «Ликвидация».

Фото t. me/truexanews/

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