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Украина

На месте гибели участников Евромайдана собрались открыть «гигантский покерный клуб»

10:51 28 января 2021
Дом профсоюзов

В центре Киева в Доме профсоюзов на Майдане Независимости откроют гигантский покерный клуб. Об этом в Telegram-канале сообщает «Слідство.Інфо».

Как известно, во время кровавых событий 2013−2014 Дом профсоюзов был штабом майдановцев. Там погибли люди.

Здание стало символом Революции Достоинства. Теперь же в нем хотят открыть подпольное казино площадью тысяча квадратных метров, где играют на деньги.

Напомним, в Доме профсоюзов уже открывали сеть фаст-фуда KFC, кафе «Каратель» и L'kafa. Все они закрылись после акций протеста и крупных скандалов.

После этих инцидентов Федерация профсоюзов признала, что открывать развлекательные заведения в этом здании — большая ошибка.

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