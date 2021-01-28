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Украина

Подозреваемый в убийстве Бузины открыл кафе

10:15 28 января 2021
Кофе

Бывший боец батальонов МВД «Киев-2» и «Гарпун» Андрей Медведько, который проходил как подозреваемый по делу об убийстве публициста и журналиста Олеся Бузины, открыл в Ирпене ветеранское кафе.

Как сообщает Андрей Медведько на своей страничке в социальных сетях, в ветеранском кафе для участников боевых действий действует 50-процентная скидка.

Напомним, что публициста Бузину застрелили в 2015 году во дворе многоквартирного дома. В 2017 обвинительный акт в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука направили в суд для рассмотрения дела по сути. А весной 2019 года судья, рассматривавший дело, взял самоотвод.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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