Вокруг защищающей украинский язык учительницы в Днепре разгорелся скандал

В днепровской школе № 137 разгорелся громкий скандал из-за преподавания на украинском языке и патриотической позиции одной из учительниц. Об этом пишет 49000.com.ua.

История началась с возмущения некоторой части родителей второклассников методами работы учителя Виктории Ждановой, которая рассказывает детям на своих уроках о том, что в Украине седьмой год идет война с Россией, а также, что необходимо общаться на украинском языке.

Родители возмущены тем, что их дети и дома хотят говорить на украинском. Они обратились к руководству школы с просьбой заменить преподавателя, аргументируя тем, что в районе якобы 80% русскоязычных жителей.

Директор школы, в свою очередь, отметила, что Жданова — опытный педагог, на своих уроках придерживается государственной политики и ничего не нарушает.

Как оказалось, после нападок на нее, учитель начала комментировать политические взгляды родителей своих учеников в мессенджере Viber. Директор школы попросила ее этого больше не делать.

После карантина воинственно настроенные родители снова потребовали отстранить преподавателя. В соцсетях начали появляться оскорбительные посты и комментарии в адрес учительницы.



Они написали обращение в департамент гуманитарной политики горсовета Днепра и обнародовали его в группе «Освіта Дніпра — соціальна взаємодія, правозахист, обговорення».

В свою очередь, в департаменте гуманитарной политики заявили, что учебные учреждения автономны и преподаватель, с учетом методических рекомендаций, имеет право вести урок как считает нужным.

Травля учительницы со стороны наиболее активных недовольных родителей продолжается. Вместе с тем, многие высказались в поддержку преподавателя и считают ее позицию вполне правильной.

Напомним, недавно языковой омбудсмен Тарас Креминь дал простые рекомендации, которые помогут перейти на общение на украинском языке. Он призвал говорить по-украински всегда — с родными, друзьями, читать украинские книги, смотреть фильмы, общаться с носителями языка.

Фото из открытых источников

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