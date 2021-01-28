«Звучит как пародия»: Казанский высмеял визит Симоньян в Донецк

Российская пропагандистка, главный редактор информационного агентства «Россия сегодня» и руководитель телеканала «Russia Today» Маргарита Симоньян приехала в оккупированный Донецк. Фото у черты города она опубликовала на своей странице в соцсети.

По информации украинского журналиста Дениса Казанского, вместе с Симоньян приехали Тигран Кеосаян и Роман Бабаян.

Пропагандисты росТВ намерены провести в оккупированном Донецке форум «русский Донбасс».

«Звучит как пародия на творчество Ильфа и Петрова. Но для Донбасса это реальность, в которой живут миллионы людей», — отметил журналист, добавив, что

в Кремле глумятся над жителями оккупированных территорий.

Напомним, «ФАКТЫ» неоднократно рассказывали, как выглядит Донецк после прихода «русского мира» и как приходится выживать людям в оккупации.

Фото Instagram/_m_simonyan_

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