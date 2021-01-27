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Украина

Зеленский объявил своему окружению, что пойдет на второй президентский срок, — Лерос

23:00 27 января 2021
Зеленский

Президент Владимир Зеленский в день своего рождения заявил приближенным, что намерен баллотироваться на второй президентский срок. Об этом сообщил исключенный из фракции «Слуга народа» нардеп Гео Лерос.

Гео Лерос прошел в парламент по спискам партии «Слуга народа». Его имя стало широко известно после скандала с «пленками Ермака».

1 сентября 2020 года фракция «Слуга народа» приняла решение исключить Лероса из своих рядов после его критики в адрес действующей власти, в частности, президента Владимира Зеленского, главы Офиса президента Андрея Ермака и главы СБУ Ивана Баканова.

Напомним, президент Зеленский перед выборами несколько раз публично заявлял, что он идет на один президентский срок и не будет держаться за власть, если украинцы будут требовать его отставки. Но уже через год после выборов, в мае 2020, в Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский может повторно баллотироваться на высший государственный пост.

Известный радио- и телеведущий, сооснователь «Громадського радiо» Андрей Куликов ранее высказывал предположение, что Зеленский может «не досидеть» свой президентский срок, поскольку потеряет интерес к этой работе.

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