Циклон над Украиной: школы семи областей переведут на дистанционку

Как и обещали синоптики, на Украину надвигается циклон, который принесет снегопады, дожди и порывистый ветер.

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что на юге, западе и севере ожидается снег, мокрый снег, на востоке снег с дождем, мокрый снег, порывистый ветер.



В Киеве будет ночью от небольших «минусов» до 1 градуса тепла днем. На дорогах скользко.

В связи с ожидаемой непогодой, Министерство образования и науки рекомендует руководителям учебных заведений Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей быть готовыми к переходу на дистанционную форму обучения.

Кроме того, всем учреждениям образования, входящим в систему МОН, рекомендовано принять дополнительные меры по предупреждению переохлаждения учеников и педагогов на период осложнения погодных условий.

В КГГА также готовятся к сложным погодным условия. Столичные власти предупредили, что с 6:30 28 января временно ограничат въезд в Киев крупногабаритного транспорта, чтобы не мешать работать снегоуборочной технике. Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий.

Водителей попросили не пользоваться личными автомобилями во время снегопада и не парковать машины на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Авто, мешающие расчистке дорог от снега, будут эвакуированы.

Напомним, из-за непогоды и сильного ветра главный флаг Украины, расположенный на киевских склонах, решили приспустить. После того, как погода улучшиться, его вновь поднимут на всю высоту.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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