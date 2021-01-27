В СБУ рассказали о мотивах покушения на бригадного генерала Наумова

Бывшему первому заместителю главы СБУ Дмитрию Нескоромному объявлено о подозрении в организации подготовки убийства начальника главка внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

В спецслужбе сообщили, что принимаются меры по розыску Нескоромного с целью допроса в качестве подозреваемого и вручения ходатайства об избрании ему меры пресечения.

В СБУ установили, что Дмитрий Нескоромный вместе с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком намеревались лишить жизни начальника ГУВБ СБУ Андрея Наумова.

У спецслужбы есть доказательства, подтверждающие это намерение — видео- и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Расюка, Нескоромного и других лиц, во время которых, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали.

По версии следствия, основным мотивом преступления стало то, что Андрей Наумов был препятствием для возвращения Дмитрия Нескоромного на высокую должность в руководстве СБУ, а также выступал против назначения отдельных лиц из команды Нескоромного в СБУ.

Фигуранты дела разработали детальный план, подыскали исполнителей преступления, обеспечили их финансирование и организовали слежку за Наумовым.

В СБУ предотвратили совершение заказного убийства.

О расследовании по делу об организации заказного убийства Наумова рассказал начальник следственного управления ГСУ СБУ Анатолий Булич.

Напомним, Дмитрий Нескоромный в органах безопасности работал более двадцати лет и получил известность в связи с делом «бриллиантовых прокуроров». В феврале 2020 года стало известно, что Нескоромного собираются лишить должности в СБУ, а в марте 2020 года появился соответствующий указ Зеленского.

Как сообщали «ФАКТЫ», днем 22 января в Киеве, во время очередной передачи денежных средств, задержали сотрудника управления по борьбе с терроризмом СБУ Андрея Расюка, работающего в связке с Нескоромным. 23 января Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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