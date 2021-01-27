Одессу накрыл ураган: под тяжестью снега повалены полторы сотни деревьев

В ночь на среду, 27 января, в Одесский регион с Балкан ворвался циклон «ЛАРС-2» с обильными осадками и штормовыми порывами ветра до 25 м/сек. Непрерывный снегопад к обеду перешел в ледяной дождь, вызвав гололед и налипание мокрого снега. В регионе был объявлен третий, «красный», уровень опасности.

Подобного на Одесчине не было уже лет 15.

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Как сообщила «ФАКТАМ» директор департамента городского хозяйства мэрии, коммунальщики приступили к расчистке дорог в четыре часа утра:

«На городские улицы вывели более 1, 5 тысяч рабочих, задействовали 110 машин спецтехники и уже в первые же часы было разбросано более 1,3 тыс. тонн специальной „антиснеговой“ смеси».

Благодаря этому в городе хоть и с трудом, но передвигался общественный транспорт. Тем не менее на многих улицах образовались пробки, особенно в центральной части города.

«Въезд большегрузных автомобилей в Одессу был запрещен», — сообщили в управлении патрульной полиции.

По данным на 18.00 под тяжестью снега в городе рухнуло более 150 деревьев и крупных веток. Порядка 20 из них повредили линии электропередач. Так, тополь свалился на жилой многоэтажный дом по улице Балковской 36/1. По словам очевидцев, в результате разбиты оконные стекла и повреждены и рамы, а во дворе — автомобили. К счастью, обошлось без пострадавших.

Меньше повезло водителю на улице Маршала Говорова, где на авто, в котором он находился, упало дерево. К счастью, мужчина остался жив, хотя и получил удар по голове. На улице Космонавтов, 13-б, дерево свалилось сразу на три автомобиля.

В сложной нестандартной ситуации на выручку молодой семье с младенцем пришли сотрудники патрульной полиции. Так, инспекторы Елизавета Данильченко Виталий Скоцеляс и Николай Худченко, патрулировавшие трассу М-05 Киев — Одесса, увидели столкновение автомобилей Citroen и Toyota Corolla. Выяснили, что пострадавших нет, но в результате аварии завести двигатели транспортных средств было уже невозможно.

«В одном из авто находилась семья с младенцем, которые спешили в больницу. Потому, учитывая низкую температуру, сложные погодные условия и время ожидания, стражи порядка, не раздумывая, приняли решение помочь матери с ребенком и бабушке. На служебном автомобиле они доставили семью в больницу, где их уже ожидали врачи», — рассказали в управлении патрульной полиции.

В ближайшие часы ненастье будет усиливаться, поэтому мэрия обратилась к одесситам с просьбой оставаться дома и не выезжать на улицы города на личном транспорте, не парковать автомобили на проезжей части. Также рекомендуют быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач.

Как сообщили «ФАКТАМ» в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, чрезвычайные погодные условия продержаться в регионе, по меньшей мере, до 30 января.

«Снегопад, с налипанием мокрого снега, сильная метель, гололедица. Ветер северо-западный, порядка 20 м /с. Температура ночью и днем от 4° мороза до 1° тепла. С тенденцией дальнейшего с понижения температуры. На автодорогах области видимость во время осадков, 500 метров, гололедица, снежные заносы», — уточнили синоптики.

В четверг, 28 января, учащиеся 5−11 классов из-за непогоды будут учиться в дистанционном режиме. Такое решение принял департамент образования и науки горсовета. Для учащихся начальной школы с 08.30 будут работать «сборные классы» группы продленного дня. Это для тех младших школьников, которых не с кем оставить дома. Однако при желании и возможности родители могут оставить детей дома.

Напомним, год назад ураган «Юлия» повредил Хаджибеевскую дамбу, из-за которой Одессе грозило наводнение.

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