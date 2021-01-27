28.09 / 28.28 33.89 / 34.29
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Языковой омбудсмен подсказал, как быстро научиться говорить по-украински

18:14 27 января 2021
девочка

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь напомнил простые рекомендации, которые помогут перейти на общение на украинском языке и не только в сфере обслуживания.

Чтобы быстрее адаптироваться к украинскому языку, нужно говорить на нем с родными, друзьями и даже незнакомыми людьми. Помогут также книги и фильмы на украинском и музыка.

Чтобы изучать новые слова и практиковать произношение, нужно общаться с носителями языка, а также перенимать опыт тех людей, у кого это получилось.

Креминь советует всегда говорить на украинском в магазине, такси, кафе, включить государственный язык на всех электронных устройствах и в настройках программ, писать на нем посты в соцсетях.

Кроме того, стоит пользоваться украиноязычными версиями сайтов, искать украинский в поисковых системах. А также завести записную книжку для новых интересных слов, фразеологизмов, крылатых выражений.

Напомним, ранее языковый омбудсмен рассказал, как можно пожаловаться, если человеку не предоставили услугу на государственном языке.

132

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Катя Осадчая

«Катю тоже поздравляем»: у Осадчей увидели животик

Михаил Заливако

«Будет секс и не с одной»: новый «Холостяк» взбудоражил сеть

Мишель и Алексей

«Вы спите вместе?» Мишель Андраде смутилась из-за своего же ответа на вопрос о Позитиве

семья Тони Матвиенко

Тоня Матвиенко показала свою знаменитую мать в купальнике

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер