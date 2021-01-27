Языковой омбудсмен подсказал, как быстро научиться говорить по-украински

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь напомнил простые рекомендации, которые помогут перейти на общение на украинском языке и не только в сфере обслуживания.

Чтобы быстрее адаптироваться к украинскому языку, нужно говорить на нем с родными, друзьями и даже незнакомыми людьми. Помогут также книги и фильмы на украинском и музыка.

Чтобы изучать новые слова и практиковать произношение, нужно общаться с носителями языка, а также перенимать опыт тех людей, у кого это получилось.

Креминь советует всегда говорить на украинском в магазине, такси, кафе, включить государственный язык на всех электронных устройствах и в настройках программ, писать на нем посты в соцсетях.

Кроме того, стоит пользоваться украиноязычными версиями сайтов, искать украинский в поисковых системах. А также завести записную книжку для новых интересных слов, фразеологизмов, крылатых выражений.

Напомним, ранее языковый омбудсмен рассказал, как можно пожаловаться, если человеку не предоставили услугу на государственном языке.

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