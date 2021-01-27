Зеленский временно передумал разгонять Конституционный суд
Президент Украины Владимир Зеленский отозвал из парламента определенный им как неотложный проект закона, которым предлагалось прекратить полномочия судей Конституционного Суда Украины.
Президентский проект закона был направлен в Верховную Раду Украины после скандального решения КСУ, которым была фактически отменена антикоррупционная реформа, в частности, уголовное преследование чиновников, совравших в налоговых декларациях.
Информация об отзыве проекта закона содержится на сайте парламента.
Напомним, что в декабре 2020 года народные депутаты поддержали компромиссный проект закона, вносящий изменения в ряд законодательных актов, касающихся установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Фото с сайта Офиса президента Украины.131
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