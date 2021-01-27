Украина готовит санкции против российских авиаперевозчиков

Кабинет министров Украины одобрил пакет дополнительных санкций в отношении некоторых авиационных перевозчиков Российской Федерации, нарушающих воздушное пространство нашего государства.

Об этом сообщает народный депутат от «Слуги народа» Василий Мокан в своем Telegram-канале.

Ограничения касаются компаний, осуществляющих полеты над временно оккупированной территорией Крыма и Севастополя.

Речь идет о 13 российских авиакомпаниях.

Это «Вологодское авиационное предприятие», «КрасАвиа, «Комиавиатранс», «Авиакомпания «Азимут», «Авиакомпания «Ираэро», «Авиасервис», «Авиакомпания «Тулпар Эйр», «Аэролимузин», «Государственная авиакомпания «223 летный отряд» Минобороны РФ, «Авиакомпания «Победа», «Авиационные технологии Инвестиции Сервис», «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации», «Авиакомпания «Симаргл».

СНБО должен в течение месяца рассмотреть предложения о введении санкций сроком на три года. Они предусматривают полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Напомним, на днях Европейский парламент принял резолюцию с призывом к странам Европейского Союза ввести санкции против России и остановить строительство «Северного потока — 2».

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