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Украина

Раде предложили разрешить украинцам иметь двойное гражданство

14:14 27 января 2021
Верховная Рада

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона, разрешающий украинцам двойное гражданство — документ направлен на ознакомление в комитет.

Как указывается на сайте ВР, авторы документа — «слуги народа» Олег Дунда, Александр Аликсийчук и Дмитрий Микиша.

«Предложенные законопроектом изменения предоставят гражданам возможность для добровольной легализации у них иностранного гражданства без угрозы национальным интересам и суверенитету Украины», — утверждают авторы проекта закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового обеспечения наличия иностранного гражданства граждан Украины».

В пояснительной записке также указывается, что законопроект вводит понятие «государство-агрессор» по отношении к Украине и позволяет приостановление избирательных прав для граждан нашей страны, также имеющих иностранное гражданство с таким статусом.

Закон «О гражданстве» предлагают изменить и узаконить получение украинцам гражданства других государств без потери гражданства Украины. Также предлагается предоставлять украинское гражданство иностранцам без отказа последних от гражданства другой страны.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, говоря о возможности принятия такого закона, заявлял, что двойное гражданство с Россией — это табу.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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