Телеведущего Константина Грубича разозлила вывеска на русском языке в Нежине
Телеведущий Константин Грубич, побывавший на съемках в Нежине, возмутился «москальской вывеской» на одном из магазинов города.
«По дороге на съемки в Нежине увидел из окна машины вывеску на магазине „Дочки сЫночки“. Неподалеку полиция, мэрия, то есть власть. Всем пофиг на вопиющее нарушение языкового закона», — пишет телеведущий на своей страничке в социальных сетях.
Константин Грубич упоминает книгу Пантелеймона Кулиша, который в середине ХIХ века в одиночку «пытался пробудить мертвую тогда украинскую идентичность», что «интеллектуалы Петербурга, его приятели-великороссы, называли нелепостью».
«Да здравствует безумие, потому что в нем живет зерно величественного будущего. То, что сейчас кажется бессмысленным, оно осуществится через 10, 15, 100 лет: бессмысленное сейчас овладеет впоследствии вселенной», — цитирует писателя Грубич и добавляет: «Бессмысленно начать хотя бы с замены москальских вывесок?»
Напомним, что с 16 января в Украине вступили в силу нормы закона, обязывающие сферу обслуживания перейти на государственный язык.
Фото Константина Грубича из социальных сетей.301
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