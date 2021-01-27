Рада сделала первый шаг в урегулировании проблемы с коллекторами

Первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова назвала «приятной новостью» поддержку парламентом (за основу) проекта закона, который должен урегулировать работу коллекторов и защитить должников от их «жестких методов».

«Мы все ждем этого закона с нетерпением. Ведь это — „лекарство“ от жестких методов взыскания долгов. Благодаря этому закону рынок коллекторов постепенно станет цивилизованным», — пишет Екатерина Рожкова на своей страничке в соцсетях и разъясняет некоторые положения документа.

Во-первых, проект закона предусматривает «четкие запреты неэтичных методов работы». То есть, нельзя будет угрожать, звонить по 100−500 раз соседям, коллегам, близким, распространять оскорбительные фото в подъездах.

Во-вторых, в Украине появится регулятор коллекторской деятельности — Национальный банк Украины, который будет вести реестр коллекторов, проверять все компании перед доступом к рынку и анализировать жалобы граждан.

В-третьих, банки и финансовые компании разделят ответственность за поведение привлеченных коллекторов. Им будет запрещено работать с нелегальными коллекторами. Они также будут обязаны анализировать жалобы клиентов на коллекторов.

«Мы в Национальном банке вместе с депутатами очень упорно работали над этими изменениями. Изучили внимательно опыт, в частности Великобритании и Австралии, позаимствовали действенные нормы и предохранители. Движемся к цивилизации рынка коллекторов», — добавила Рожкова.

Напомним, что в Чернигове полицейские завели уголовное производство в отношении коллекторов, которые угрожали женщине, никогда не получавшей кредитные средства, физической расправой, а потом смонтировали и разместили в Интернете порнографическое видео якобы с ее участием.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

186

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter