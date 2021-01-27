Адвокат Порошенко рассказал о фигурировании Байдена в двух уголовных производствах
22 января,
Адвокат подчеркнул, что производства зарегистрировали по решению Печерского суда Киева и по инициативе экс-нардепа Андрея Деркача, который недавно попал под санкции США, сообщает УП.
Напомним, в мае 2020 года народный депутат Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.
В начале 2021 года Минфин США ввел санкции в отношении семерых украинских политиков и нескольких информационных ресурсов нашей страны, включая экс-нардепа Александра Онищенко, а также действующего народного избранника Александра Дубинского.20
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