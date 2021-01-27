У Зеленского с восторгом прокомментировали разговор Байдена с Путиным

В Офисе президента назвали «идеальным для интересов Украины» недавний телефонный разговор президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина.

«Новый президент США сразу активно включился в глобальный порядок. Телефонный разговор между Байденом и Путиным — это определение ключевого приоритета новой администрации, своего рода сигнал: мы возвращаемся к мировой повестке дня с традиционными ценностями и традиционной жесткостью по отношению к тем, кто нарушает правила», — заявил в комментарии «Украинской правде» советник главы ОП Михаил Подоляк.

По его словам, хоть формальная причина разговора касалась темы стратегического разоружения, «ее наполнение было, мягко говоря, гораздо шире и объемнее, и выглядит идеально для интересов Украины».

Михаил Подоляк отметил, что у России есть шанс на «хоть какие-то минимально нормальные отношения с Америкой и миром», если та прекратит проводить агрессивную политику, в первую очередь, в отношении Украины и вернет ей захваченные территории.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Джо Байден «подтвердил решительную поддержку суверенитета Украины Соединенными Штатами Америки».

Фото Владимира Зеленского из социальных сетей.

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