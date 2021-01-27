Скоро вас будет знать в лицо каждая собака: в сеть попали уникальные фото донецкой тюрьмы "Изоляция"

«Вы видите уникальные кадры: общее фото территории „Изоляции“, камеры заключённых (первый этаж с решётками) и прогулочный дворик, обнесённый „колючкой“, куда нас выводили по утрам на 5−7 минут. Но изюминка даже не в этом. Она в том, что фото эти размещены в открытом доступе на телеграм-канале, на котором обещают и дальше сливать „Изоляцию“, включая данные из „журнала учёта посещения задержанных ССО МГБ ДНР“. Похоже, те, у кого из администрации ещё сохранились мозги, наконец поняли, чем в ближайшем будущем обернётся для них эта „тема“ — международным розыском и судом с нашей стороны — и „обнулением“ в этом случае от „братьев“ из ФСБ. Так что решили заработать себе индульгенцию. Что ж, это вряд ли, мы тоже готовим сюрприз. Если кто-то думает „пошумел 2020-й и всё забыли“ — ошибаетесь, ублюдки: скоро вас будет знать в лицо каждая собака вокруг ваших паршивых домов», — написал на своей странице в Facebook бывший узник боевиков «ДНР», журналист, писатель, блогер, а ныне еще и эксперт Украинского института будущего Станислав Асеев.

В вышедшей в ноябре книге «Светлый Путь. История одного концлагеря» он подробно рассказал о нечеловеческих пытках, которым нелюди подвергают пленных.

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Асеев сослался на канал https://t.me/s/traktorist_dn.

На пыточном столе лежит скотч и «тапик» — полевой телефон «ТА»: оголенные провода прикручиваются к пальцам или гениталиям человека, для генерации напряжения прокручивается ручка на боку аппарата.

Спецтюрьма на территории бывшего арт-центра «Изоляция» (расположен в самом центре оккупированного Донецка) предназначена для «особо опасных преступников». Сколько там убито и замучено людей, никто не знает. По словам заместителя генпрокурора Украины Гюндуза Мамедова, три с половиной тысячи человек прошли «Изоляцию», из них тысяча шестьсот — мирные граждане.

В ближайшее время читайте на нашем сайте интервью со Станиславом Асеевым.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что донецкого врача, которого боевики уже три года держат в тюрьме, с температурой бросили в карцер.

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