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Украина

"Полон сил и энергии": Чубаров сообщил об "абсолютном выздоровлении" Балуха

22:34 26 января 2021
Владимир Балух

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров сообщил о полном выздоровлении бывшего узника Кремля Владимира Балуха. В своем Facebook он показал фото из офиса Меджлиса, где Балуха приветствовал также другой народный депутат — Ахтем Чийгоз.

Встреча в офисе Меджлиса

Напомним, в ночь с 7 на 8 сентября Балуха жестоко избили неизвестные в Киеве, он получил черепно-мозговую травму, был прооперирован и помещен в отделение реанимации, где долго оставался без сознания. Однако даже после выписки ему понадобилась длительная реабилитация.

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