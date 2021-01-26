"Полон сил и энергии": Чубаров сообщил об "абсолютном выздоровлении" Балуха
Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров сообщил о полном выздоровлении бывшего узника Кремля Владимира Балуха. В своем Facebook он показал фото из офиса Меджлиса, где Балуха приветствовал также другой народный депутат — Ахтем Чийгоз.
Напомним, в ночь с 7 на 8 сентября Балуха жестоко избили неизвестные в Киеве, он получил черепно-мозговую травму, был прооперирован и помещен в отделение реанимации, где долго оставался без сознания. Однако даже после выписки ему понадобилась длительная реабилитация.83
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