Еще один боец ВСУ тяжело ранен в результате обстрела боевиков на Донбассе
Вечером 26 января в районе Попасной на Луганщине получил тяжелое ранение еще один украинский военнослужащий. Об этом Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе сообщила в Telegram.
«Сегодня, 26 января, около 19.00 в результате обстрела противником наших позиции в районе Попасной получил ранение один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Ему оказана медицинская помощь, состояние тяжелое», — говорится в сообщении.
Украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела «режим тишины» и направила ноту в СММ ОБСЕ.
Напомним, 25 января режим тишины вводили после ранения военного в районе Золотого. Его состояние также оценивается как тяжелое.56
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