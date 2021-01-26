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Украина

От Би-би-си в очередной раз потребовали "вернуть" Крым Украине

19:15 26 января 2021
Полуостров Крым

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обратился с официальным письмом к послу Великобритании в Украине Мелинде Симмонс, потребовав реакции на отнесение британским вещателем Би-Би-Си городов оккупированного Крыма к российским.

Так, ночью 24 января, русская служба Би-Би-Си, подводя итог акций протеста в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального, указала в Facebook, что массовые выступления состоялись в 122 городах России и 78 городах за пределами этой страны. При этом оккупированные украинские города Севастополь и Симферополь в этом списке фигурируют как российские, и лишь внизу этого списка содержится пометка, что «Россия аннексировала Крым и Севастополь в 2014 году».

«Министерство культуры и информационной политики обращается в Посольство Великобритании в Украине с призывом отреагировать на эту ситуацию и получить разъяснения от главной штаб-квартиры Би-Би-Си в Лондоне. Ведь страна поддерживает территориальную целостность Украины, в т. ч. в части временно оккупированного Крымского полуострова», — говорится в заявлении министра Ткаченко.

Напомним, в сентябре 2020 года Би-Би-Си опубликовала карту Украины без оккупированного Россией Крыма, когда сообщала об авиакатастрофе с самолетом АН-26 в Чугуеве, а в конце 2017 года BBC Sport опубликовал видеанонс к чемпионату мира по футболу-2018, в котором аннексированный Крым также был изображен как часть соседней России.

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