НБУ приготовил Дубинскому банковский апокалипсис из-за санкций США

Национальный банк Украины (НБУ) уведомил банки о санкциях введенных США против народного депутата Александра Дубинского и предупредил о рисках при сотрудничестве с подсанкционными лицами. Соответствующее письмо НБУ обнародовал сайт LIGA.net.



«Обращаем внимание на риски, связанные с осуществлением финансовых операций с лицами, включенными в OFAC SDN List, и считаем нужным предложить финансовым учреждениям принять надлежащие меры предосторожности с целью управления такими рисками», — сказано в письме.

Сам Дубинский в соцсети сообщил, что Monobank предложил ему закрыть свой счет, явно находясь «под внешним воздействием» и «чтобы якобы не иметь лишних проблем».

Отметим, что 25 января нардеп имел личный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Telegram-канал Ne_Kravets сообщил о бурном споре между главой государства и нардепом, после которого последний фактически выставил Зеленскому ультиматум.

«Я прошу вас о личной встрече — без посредников, которые вливают вам в уши ложь, и аферистов, которые работают на свои карманы, а не интересы Украины, — чтобы донести свои аргументы, и еще раз доказать, что готов бороться за вас. Именно этим я занимаюсь. И именно поэтому никакого ухода из фракции партии, куда меня делегировал народ, не будет. Думай-те», — сказал Дубинский в новом видеообращении.

В санкционный список Минфина США попали семь граждан Украины: депутат от Слуги народа Александр Дубинский, экс-прокурор Константин Кулик, бывший депутат Александр Онищенко, бизнесмены Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель. Кроме того под санкциями оказались ООО «Эра Медиа», ИА «Онли Ньюз», ООО «Скептик» и сайт NABULeaks, связанные с депутатом Андреем Деркачем (включен в санкционный список в сентябре 2020 года).

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