После ультиматума Арахамии "слуги народа" приняли закон о референдуме

Верховная Рада 255-ю голосами поддержала президентский проект закона «О народовластии через всеукраинский референдум».

За это решение, как сообщается в парламентском Twitter, проголосовали 226 «слуг народа», 20 нардепов из «Довіри» и девять внефракционных.

В информационном управлении Аппарата Верховной Рады отмечают, что принятый нардепами закон «определяет правовые основы осуществления народного волеизъявления через всеукраинский референдум, его организацию и порядок проведения».

Отмечается, что предметами всеукраинского референдума могут быть такие вопросы:

1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;

2) общегосударственного значения;

3) об изменении территории Украины;

4) о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.

Согласно Закону не могут быть предметом всеукраинского референдума вопрос:

1) противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь во Всеобщей декларацией прав человека, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, протоколах к ней;

2) отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;

3) направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

4) по вопросам налогов, бюджета, амнистии;

5) отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Законом установлено, что на всеукраинский референдум может выноситься один вопрос и что он не может проводиться одновременно с очередными и внеочередными общегосударственными выборами, очередными местными выборами.

Отметим тот факт, что в информации Рады среди «разрешенных» вопросов упоминается «изменение территории Украины», а в «запрещенных» — «направленные на нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности».

Напомним, что ранее в сеть попал ультиматум «слуги народа» Давида Арахамии, который предупредил, что не проголосовавшие за законопроект о референдуме будут исключены из фракции.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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