Главный флаг Украины будет приспущен: власти Киева назвали причину

Главный флаг Украины, который расположенный на киевских склонах, приспустят из-за сложных погодных условий.

Как сообщает заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп, порывы ветра достигают 15−20 метров в секунду, объявлен первый уровень опасности. «Чтобы флаг не повредило, его на время непогоды приспустят», — отметил он.

На сегодняшний день столичный флагшток — крупнейший в Украине: его высота — почти 90 метров, вес — 32 тонны. Размер полотнища флага — 16 на 24 метра. Специалисты утверждают, что полностью спускать флаг не нужно — достаточно будет и 10 метров. После того, как погода улучшиться, его вновь поднимут на всю высоту.

Тем временем синоптик Наталья Диденко предупреждает, что на страну надвигается циклон, который принесет снегопады и дожди. Больше всего «достанется» центральной части Украины, сложная погода ожидается и на юго-западе.

«Крыло циклона потянется через Полтавскую область до Сумщины. А вечером 27 января и ночью 28 января циклон подчинит себе еще и практически все северные области», — прогнозирует синоптик, что в западных областях и на юго-востоке ожидаются небольшие осадки или же просто облачность. На остальной территории Украины — сложная ветреная погода со снегопадами или дождями, в зависимости от температуры воздуха:

на западе днем ​​ожидается -1−3 градуса;

на Востоке + 3 + 7 градусов;

на юге: в Одесской и Николаевской около нуля, на Херсонщине, Запорожье + 4 + 9 градусов, в Крыму до +10 градусов;

на севере от 1 мороза до 1 тепла;

в центре около нуля, в Днепре с районами — до + 4 + 6 градусов.

В Киеве 27 января ожидается облачная и прохладная погода, днем ​​около нуля. «Циклон скорее всего затронет столицу снегом или поздно вечером в среду, или уже ночью и утром 28 января. Днем в четверг также еще будет подсыпать. Сильный ветер в Киеве „угомонится“ 27 января, но 28 января он снова усилится», — прогнозирует синоптик.

Кстати, в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского отмечают, что в понедельник, 25 января, в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла + 5,5 ° С, что на 0,9 ° С выше рекордного значения температуры для этого дня 1993 года. Максимальная температура в столице поднялась до + 6,8 ° С, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1993 и 2002 годов на 0,3 ° С. Минимальная температура 25 января не опустилась ниже 4,4 ° С, что на 2,4 ° С теплее, чем это было в 1993 году.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что первая декада февраля будет холодной и снежной. Он не исключил, что 1 февраля ртутный столбик термомента упадет до -14 градусов, однако потом температура будет ежедневно повышаться в среднем на 1−2 градуса, и уже к 10 февраля существенно потеплеет, днем будет около нуля. Снег ожидается 2, 3, 6, 7, 9 и 10 февраля.

Фото с сайта КГГА.



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