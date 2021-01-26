Секретарь СНБО Украины ответил на кремлевский выпад в адрес закона об украинском языке

В Украине отреагировали на заявления секретаря российского Совбеза Николая Патрушева по поводу «дискриминации» русского языка, отметив, что в советах РФ и любой другой стороны мира по языковому вопросу наше государство не нуждается.

«Украинский язык — единственный государственный язык, статус которого закреплен в Конституции Украины, и в советах России или любой другой страны мира по этому вопросу мы не нуждаемся», — пишет на своей страничке в соцсетях секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов.

По его словам, после оккупации украинского Крыма и развязывания войны на части территории Луганской и Донецкой областей, что происходит под кураторством и при непосредственном участии российских войск, Россия для Украины является страной-агрессором.

«Новая история взаимоотношений возможна только после полного освобождения украинских территорий, выдачи военных преступников, государственных изменников, наказания виновных в планировании и осуществлении военной агрессии против нашей страны, — только после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины. Мы вас сюда не звали», — добавил Алексей Данилов.

Напомним, что Россия в Парламентской ассамблее Совета Европы попыталась протащить в повестку дня обсуждение «языкового вопроса в Украине». Однако бюро Пасе отклонило это манипулятивное предложение.

Фото Алексея Данилова из социальных сетей.



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