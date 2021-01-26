Авария на подстанции в Ялте попала на впечатляющее видео

В Ялте в оккупированном Крыму в ночь на 26 января прогремел взрыв. Случилась авария на электроподстанции на участке между Массандрой и Гурзуфом. В районе места ЧП можно было наблюдать огненное зарево.

Из-за происшествия город остался без света. В оккупационной администрации Ялты обещают, что к обеду последствия аварии будут устранены.

Аварию на электроподстанции списали на непогоду. Тем временем синоптики объявили новое штормовое предупреждение: ожидаются проливные дожди и усиление ветра на полуострове. Не исключены новые проблемы с энергоснабжением.



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