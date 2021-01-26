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Украина

Гиркин назвал причину убийства главаря «ДНР» Захарченко

9:44 26 января 2021
гиркин

За ликвидацией в Донецке главаря «ДНР» Александра Захарченко, скорее всего, стояли финансовые причины. Грабить оккупированный Донбасс было много желающих, и в какой-то момент «серьезные люди» просто избавились от конкурента. Такое мнение озвучил Игорь Гиркин, в свое время бывший одним из главарей боевиков.

«О том, что к убийству Захарченко причастна его охрана, — это факт. Да и ресторан (где произошло убийство Захарченко) принадлежал ему самому… Возможно, дело в том, что „пилить Донбасс“ готовились намного более серьезные, солидные люди», — пооткровенничал Гиркин на YouTube-канале у Ивана Миронова.

Александр Захарченко был убит 31 августа 2018 года в Донецке. Сработало взрывное устройство у ресторана «Сепар», куда пришел главарь террористов. В Донецке пытались приписать убийство Захарченко ветеранам спецслужб,

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