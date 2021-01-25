28.08 / 28.28 33.96 / 34.36
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Посовещавшиеся "слуги народа" пока не могут определиться ни по Витренко, ни по Дубинскому

22:15 25 января 2021
слуга народу

В Киеве депутаты от «Слуги народа» собрались на заседание в партийном офисе, чтобы поздравить президента Владимира Зеленского с днем рождения, а также обсудить важные кадровые вопросы: назначение Юрия Витренко министром энергетики и исключение из фракции Александра Дубинского. С подарком главе государства фракция определилась быстро, а вот решения ни по Витренко, ни по Дубинскому пока нет.

Депутат Евгений Шевченко подтвердил Telegram-каналу Pavlovsky News, что решения по Витренко нет. Зеленский попросил депутатов заслушать нынешнего и.о. министра. Выступление Витренко парламентарии назвали «размытым» и попросили четче объяснить, как и когда будут снижены тарифы.

Что касается исключения из фракции Александра Дубинского из-за его попадания под американские санкции, то фракция тоже решила не спешить. Дубинский пообщался с Зеленским наедине и, как утверждают депутаты-«слуги», покидать фракцию отказался. Telegram-канал Ne_Kravets сообщил, что на этой почве возник бурный спор между главой государства и нардепом.

На день рождения Зеленскому фракция решила преподнести книгу: подарочное издание о жизненном пути украинских лидеров, начиная с периода Гетьманщины и до наших дней.

Фото sluganarodu. official/Instagram

208

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
стилист

Российский шоубиз в трауре: умер стилист Пугачевой, Киркорова и других звезд

Кароль и Балан

«С днем рождения, дорогая…» Dan Balan своим жестом вызвал истерику фанатов

Богдан и Екатерина

Сын Оксаны Марченко забыл вытащить телефон из штанов во время страстной фотосессии

Лиза Галкина

Красавица с пирожком: Лиза Галкина показала свой "обычный" завтрак перед школой

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер