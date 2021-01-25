Посовещавшиеся "слуги народа" пока не могут определиться ни по Витренко, ни по Дубинскому

В Киеве депутаты от «Слуги народа» собрались на заседание в партийном офисе, чтобы поздравить президента Владимира Зеленского с днем рождения, а также обсудить важные кадровые вопросы: назначение Юрия Витренко министром энергетики и исключение из фракции Александра Дубинского. С подарком главе государства фракция определилась быстро, а вот решения ни по Витренко, ни по Дубинскому пока нет.

Депутат Евгений Шевченко подтвердил Telegram-каналу Pavlovsky News, что решения по Витренко нет. Зеленский попросил депутатов заслушать нынешнего и.о. министра. Выступление Витренко парламентарии назвали «размытым» и попросили четче объяснить, как и когда будут снижены тарифы.

Что касается исключения из фракции Александра Дубинского из-за его попадания под американские санкции, то фракция тоже решила не спешить. Дубинский пообщался с Зеленским наедине и, как утверждают депутаты-«слуги», покидать фракцию отказался. Telegram-канал Ne_Kravets сообщил, что на этой почве возник бурный спор между главой государства и нардепом.

На день рождения Зеленскому фракция решила преподнести книгу: подарочное издание о жизненном пути украинских лидеров, начиная с периода Гетьманщины и до наших дней.

Фото sluganarodu. official/Instagram



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