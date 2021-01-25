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Украина

Шмыгаль хочет вернуть в Украине цветные карантинные зоны

17:25 25 января 2021
карантин

В Украине хотят вернуться к делению страны на карантинные зоны в зависимости от показателей заболеваемости COVID-19. Разделение на четыре цветные зоны (зеленая, желтая, оранжевая и красная) было введено в мае 2020 года, а потом на смену пришли «карантин выходного дня» и «локдаун зимних каникул».

«В ближайшее время Минздрав исследует ситуацию в регионах, и в зависимости от показателей мы примем решение о введении адаптивного карантина по отдельным областям. То есть вернемся к зеленым, желтым, оранжевым и красным зонам», — пообещал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании у президента.

Глава правительства уточнил, что у регионов будет неделя на подготовку к «цветному карантину». Через семь дней после принятия решения правительством новая практика вступит в силу.

Напомним, по последним данным, в Украине насчитывается 235,7 тыс. активных больных коронавирусной инфекцией и 18,6 тыс. госпитализированных.

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