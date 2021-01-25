«Пушилин — обыкновенный мошенник и крыса»: Казанский нашел доказательства

Журналист Денис Казанский опубликовал в сетях видео с фрагментами интервью одного из экс-главарей боевиков — Игорем Гиркиным (Стрелковым) — который рассказал о «героях Новороссии», назвав нынешнего руководителя оккупационной администрации на территории временно оккупированной части Донецкой области Дениса Пушилина «крысой».

«Он (Гиркин. — Авт.) рассказал, что Захарченко был алкоголиком, Гиви — несбалансированным наркоманом, а Пушилин — крысой», — говорит журналист, выложивший видео в личный блог после того, как ролик удалил YouTube, но вскоре восстановил.

Так, по словам Гиркина, Захарченко был никудышним руководителем, поскольку «люто бухал», не был «ни вождем, ни командиром, не обладал интеллектуальными данными». А сменивший его на посту главаря оккупационной администрации Денис Пушилин, которого курировал Владислав Сурков, и вовсе оказался «крысой».

«Пушилин — просто патентованный хитрый жулик», — говорит Гиркин.

Напомним, что в конце 2020 года в оккупированном Донецке местные «силовики» бросили «на подвал» Романа Трошина — близкого соратника Дениса Пушилина.

Фото Дениса Казанского из социальных сетей.

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