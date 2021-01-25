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Украина

Состояние тяжелое: боец ВСУ на Донбассе получил ранение

14:04 25 января 2021
военные

В понедельник, 25 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе был ранен украинский военнослужащий.

Как сообщили в Трехсторонней контактной группе по Донбассу около 12:00 противник обстрелял украинские позиции в районе Золотого на Луганщине. Во время обстрелов ранения получил один военнослужащий ВСУ.

Ему оказали медицинскую помощь. Состояние бойца тяжелое.

«Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен „режим тишины“ и направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Напомним, 21 января, в зоне боевых действий на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб старший матрос Александр Отрепьев.

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