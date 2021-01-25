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Украина

Жена Зеленского показала «почти все, что ей нужно для счастья»

13:15 25 января 2021
Елена Зеленская

Супруга президента Украины Елена Зеленская поздравила мужа с днем рождения и выложила в сеть совместное фото с Владимиром Зеленским на фоне голубого неба.

«На этом фото есть почти все, что мне нужно для счастья. Много солнца, мы вместе и ты — счастливый и улыбающийся», — говорится в комментарии к фото, которое Елена Зеленская разместила в своем Instagram.

Напомним, что 25 января президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 43 года. Он, опубликовав фото из спортивного зала, написал, что «в душе» ему 30 лет.

А нардеп Алексей Гончаренко «поздравил» Зеленского, забронировав ему и главе Офиса президента Андрею Ермаку номер в гостинице Ростова с намеком на сбежавшего в РФ экс-президента Виктора Януковича.

Фото Елены Зеленской из социальных сетей.

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