Зеленский продемонстрировал физическую форму в свои 43 года

Президент Украины Владимир Зеленский, отмечающий 25 января день рождения, начал этот день с занятий в спортивном зале.

«7 утра на часах, 43 по паспорту, 30 — в душе», — таким комментарием сопроводил Зеленский селфи, сделанное в зале на фоне тренажеров и опубликованное в Instagram.

Напомним, что Владимир Зеленский назвал избиение украинского подростка, получившего жесточайшие травмы во время нападения в Париже, шокирующим своей дикостью, варварством и ненавистью. По словам президента Украины, юноша, которого избили 15 января, все еще находится в тяжелом состоянии.

Фото Владимира Зеленского из социальных сетей.

307

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter