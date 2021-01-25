28.10 / 28.29 33.98 / 34.39
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский продемонстрировал физическую форму в свои 43 года

9:47 25 января 2021
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, отмечающий 25 января день рождения, начал этот день с занятий в спортивном зале.

«7 утра на часах, 43 по паспорту, 30 — в душе», — таким комментарием сопроводил Зеленский селфи, сделанное в зале на фоне тренажеров и опубликованное в Instagram.

Напомним, что Владимир Зеленский назвал избиение украинского подростка, получившего жесточайшие травмы во время нападения в Париже, шокирующим своей дикостью, варварством и ненавистью. По словам президента Украины, юноша, которого избили 15 января, все еще находится в тяжелом состоянии.

Фото Владимира Зеленского из социальных сетей.

307

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Настя Каменских

Почему такие большие ступни? Настю Каменских раскритиковали за неумелое пользование фотошопом

Алла и Филипп

Филипп еще пожалеет: Пугачева порвала все связи с Киркоровым и подписалась на Навального

Лиза Галкина

Красавица с пирожком: Лиза Галкина показала свой "обычный" завтрак перед школой

Разругались из-за ребенка: стала известна причина конфликта между Валерием Леонтьевым и его любовником

Разругались из-за ребенка: стала известна причина конфликта между Валерием Леонтьевым и его любовником

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер