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Украина

Зеленский отреагировал на жестокое избиение украинского подростка в Париже

9:16 25 января 2021
Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, отреагировавший на жестокое избиение украинского подростка в Париже, назвав нападение «шокирующим своей дикостью, варварством и ненавистью».

«Кто это сделал? Судя по видео, такие же подростки или немного старше. Десять на одного. У них была арматура, холодное оружие. И у них была цель — убивать, калечить… Юрий с друзьями возвращался из школы, когда на них напали. Парень до сих пор в тяжелом состоянии с многочисленными травмами, врачи пока что стараются быть очень осторожными в своих прогнозах. Но есть основания надеяться, что он выздоровеет», — пишет Зеленский на своей страничке в соцсетях.

По его словам, найти и наказать нападавших является не просто требованием Украины, но и «вопросом цивилизованности» — в любой стране такое нападение заслуживает жесткой реакции государства.

Президент отметил, что украинское посольство во Франции «привлечено к этой ситуации», и что украинское государство сделает все, чтобы Юрий и его семья получили необходимую помощь, а расследование — необходимые стимулы. «Нападавшие однозначно должны оказаться в тюрьме», — добавил он.

Напомним, что недавно в сеть выложили видео нападения на подростков в Париже, во время которого пострадал украинец — это произошло 15 января.

Фото с сайта Офиса президента.

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