Ситуация стабилизировалась: в Минздраве подвели итоги усиленного карантина

Карантин, объявленный в Украине с 8 по 24 января, будет отменен с 00:00 часов 25 января.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что во время локдауна в стране удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить медицинскую систему и медработников.

По его словам, если на начало декабря коэффициент заболевших с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29, то сегодня -18 человек.

«Хочу поблагодарить всех, кто соблюдал ограничения. Отдельно благодарю подавляющие предпринимателей, которые честно выполняли противоэпидемические инструкции и требования и спасли массу людей от заражения», — написал Степанов Facebook.



Министр напомнил, что с 25 января Украина переходит к тем ограничениям карантина, которые действовали в декабре 2020 года.

Ограничения, которые будут действовать в Украине с 25 января:

-проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;

- проведение в развлекательных заведениях и заведениях общепита праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;

- прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т. д. , если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров;

- проведение массовых культурных, спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек и не соблюдена дистанция в 1,5 м между участниками (исключение: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и меры, необходимые для обеспечения работы органов власти);

- работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала;

- перевозки в пассажирском транспорте больше пассажиров, чем количество сидячих мест (кроме метро);

- проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;

- размещение в заведениях питания больше 4 совершеннолетних лиц за столом, когда расстояние между столами менее чем 2 метра.

- работа субъектов хозяйствования, в которых работники не обеспечены масками, не нанесена маркировка по дистанции между клиентами в 1,5 метра, а посетители не имеют правильно одетых средств индивидуальной защиты;

- пересечение границы иностранцам без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями);

- религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими;

- работа общепита с 23:00 по 07:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00;

- пребывание в общественном транспорте и в общественных зданиях и сооружениях без надетой маски, а также пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;

- самовольное оставление места изоляции или обсервации;

- деятельность учреждений по размещению (кроме гостиниц, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений);

- посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования;

- посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учеников и персонала учебного заведения;

- проведение плановых мероприятий по госпитализации (кроме паллиативной помощи, помощи роженицам, новорожденным, помощи при родах, лечении онкобольных, высокоспециализированная (третичная) медпомощь и другая неотложная медпомощь);

- работа спортивных залов и фитнес-центров, если в них находится более одного человека на 20 квадратных метров;

- посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а также пунктов размещения беженцев;

- пересечение КПВВ на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма иностранцами без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями);

- посещение посторонними лицами учреждений соцзащиты, в которых находятся отдельные категории граждан (пожилые люди, ветераны войны, лица с инвалидностью, психическими нарушениями и прочее).

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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