Украинский станет обязательным языком ВНО: названы сроки

Украинский язык станет обязательным языком внешнего независимого оценивания (ВНО) с 1 января 2025 года.

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил языковый омбудсмен Тарас Кремень.

Кремень отметил, что ВНО — это один из критериев и факторов борьбы с коррупцией на уровне поступления в вузы. И украинский язык должен быть обязательным для внешнего оценивания.

По словам омбудсмена, в Украине существует необходимость в утверждении качества преподавания, качества тестов самого ВНО. Тесты должны быть четкими, понятными и прозрачными.



Как известно, в текущем учебном году язык при сдаче экзамена для поступления в вузы в Украине пока что можно выбирать.

Напомним, из-за коронавируса в Украине изменили правила пробного ВНО в 2021 году. Теперь каждый участник может выбрать один предмет. Сам тест состоится 10 апреля. Регистрация для участия в основной сессии ВНО- 2021 продлится с 1 февраля до 5 марта включительно. Ранее в Минобразования определились с датами ВНО-2021 по различным предметам.

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