Умер старший брат Ахметова

В воскресенье, 24 января, стало известно о смерти старшего брата бизнесмена Рината Ахметова Игоря.

Игорь Ахметов скончался на 60-м году жизни.

Об этом сообщается на сайте футбольного клуба «Шахтер», президентом которого является Ринат Ахметов.



«Все прошедшие десятилетия Игорь Леонидович помогал строить современный «Шахтер». Он участвовал в управлении клубом, посещал домашние матчи в Донецке, всегда был рядом с командой. Его опыта и его советов будет сильно не хватать всей семье ФК «Шахтер», — говорится в сообщении.



Известно, что в молодости Игорь Ахметов работал шахтером. Получив тяжелое профессиональное заболевание, был вынужден оставить работу.

Напомним, президенту ФК «Шахтер», бизнесмену Ринату Ахметову 54 года. Ахметов — самый богатый украинец. В 2020 году он вместе с президентом Зеленским возглавил топ-100 самых влиятельных людей Украины.

253

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter