Сепаратисты не нужны никому: известные бренды и торговая сеть отказались от сотрудничества со скандальной киевской блогершей

Компании Borjomi и Nestlé, а также сеть магазинов электроники «Алло» отказались от сотрудничества с блогершей Di. Rubens (Таисией Онацкой), которая ранее обращалась «за защитой» к министру МВД Арсену Авакова. Об этом пишет ВBC News Україна.

Такой шаг был ими предпринят несмотря на то, что у девушки в TikTok 2,9 млн подписчиков, а в Instagram — более 73 тыс.

«Nestlé руководствуется в своей деловой практике принципами добропорядочности и полного соблюдения всех законов. Мы разделяем украинские ценности и чтим нашу страну. С 1 января 2021 года мы не сотрудничаем с упомянутым блогером», — написали в комментариях к одному из постов на странице компании в Facebook.

Также Онацкую внесли в базу сайта «Миротворец». В ее анкете на сайте указали, что она «провокатор и антиукраинский пропагандист, сознательно дискредитирует Вооруженные силы Украины».

Скрин с сайта "Миротворец"

Напомним, что киевлянка Таисия Онацкая разместила 13 января в TikTok ролик, снятый на аллее Героев Небесной сотни, в котором продемонстрировала свою симпатию к России. Об этом 14 января в Facebook написал военнослужащий Анатолий Штефан.

«Какая твоя любимая страна? С улыбкой на лице девушка-блогер заявляет: „Россия“. Видео, которое набрало более 2,5 млн просмотров в сети TikTok. Это после семи лет войны, оккупации Крыма и Донбасса, тысячи смертей лучших сыновей и дочерей украинского народа, десятков тысяч сирот, сотен тысяч разрушенных судеб. И где? Прямо на Майдане Незалежности», — возмутился военный, заявив о недопустимости и неправильности такого заявления для украинской девушки, на которую подписано большинство украинских подростков.

Штефан предложил блогерше записать видео с извинениями и распространить на своих страницах в соцсетях.

После поста Штефана блогерша разместила в Instagram и TikTok несколько постов о том, что военнослужащий организовал ее травлю, она обратилась к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову.

«Уважаемый Арсен Борисович, меня зовут Таисия и я прошу вашей защиты. Вот уже восьмой день после публикации офицером Генштаба ВСУ сфальсифицированного видео с моим участием я каждый день получаю шквал ненависти и угрозы расправы», — сказала Онацкая.

Штефан 22 января в комментарии УНИАН сказал, что негативно относится к тому, что вокруг блогерши много агрессии.

«Я везде писал, что не призываю к агрессии. Таких призывов не могло быть априори. Но с ее стороны есть видео, на котором она призывает подписчиков бросать жалобы на мои ресурсы. Все наоборот. У меня от ее поклонников тысячи жалоб и комментариев. Это и боты, и реальные люди из РФ, с оккупированных территорий», — утверждал военнослужащий.

Возможно, данный инцидент вынудит девушку понять, что помимо лайков и количества просмотров в жизни человека должны быть и другие ценности.

Напомним, на Херсонщине Служба безопасности Украины разоблачила местного жителя, входящего в агентурный аппарат ФСБ РФ и к тому же сотрудничавшего с так называемым «МГБ ЛНР». В январе 2021 года он получил задание способствовать распространению искусственно спровоцированных массовых протестов и, в частности, так называемого «тарифного майдана» и даже успел организовать ряд протестных мероприятий.

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