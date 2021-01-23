Опасный "Джигурда": в Украине задержан агент ФСБ, готовивший "Тарифный Майдан"

Служба безопасности Украины разоблачила жителя Херсонщины, входящего в агентурный аппарат ФСБ РФ и к тому же сотрудничавшего с так называемым «МГБ ЛНР». Как сообщила пресс-служба СБУ, в рамках уголовного производства оперативники установили, что в январе 2021 года мужчина получил через закрытый канал связи задание способствовать распространению искусственно спровоцированных массовых протестов и, в частности, так называемого «тарифного майдана». В рамках выполнения задания он успел организовать ряд протестных мероприятий.

Ранее сотрудники СБУ задокументировали, что по указанию ФСБ РФ фигурант, возглавляя одну из пророссийских партий, осуществлял сбор тенденциозной информации о кризисных явлениях в социально-экономической сфере Украины. По замыслу российских спецслужб это должно было сформировать устойчивый протестный потенциал в граничащем с временно аннексированным Крымом регионе, а впоследствии — распространить и по всей стране.

Установлено, что в феврале 2020 во время пребывания в Симферополе по заданию кураторов фигурант провел встречи с высокопоставленными «власти АРК», в частности так называемым главой «Республики Крым» Сергеем Аксеновым. На встречах агент получил поручение инициировать сбор подписей среди населения Херсонской области по восстановлению водоснабжения в АРК и развернуть соответствующую информационную кампанию.

А во время пребывания во временно оккупированном Луганске в мае 2020 года фигурант был завербован представителем так называемой «МГБ ЛНР» и получил псевдоним «Джигурда».

Досудебное расследование осуществляется по статье 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в августе СБУ «вычислила» на Харьковщине бывшего боевика, ставшего бойцом ВСУ. В 2014 году он отправился в оккупированный Донецк, где охранял объекты, патрулировал местность и выполнял обязанности водителя, за что получал от боевиков ежемесячно эквивалент 5000 гривен. В октябре 2014 года, мужчина уехал в Харьков в отпуск и на оккупированные территории больше не возвращался, а в дальнейшем вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.



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