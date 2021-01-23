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Украина

Королек — птичка певчая: в Украине заметили самую маленькую пернатую в Европе

9:26 23 января 2021
Королек

В Украине заметили самую маленькую птицу в Европе. Так, 18 января, во время фотоохоты на острове Хортица, запорожский фотограф Алексей Толмачев сфотографировал, как на ветке сидел желтоголовый королёк. Вес этой маленькой птицы всего 5 граммов, а длина её составляет всего 9 сантиметров, пишет Голос Запорожья.

На вид птичка вдвое-втрое меньше воробья. Хвост у неё короткий, голова большая, переходящая сразу в круглое туловище. Очевидцы часто сравнивают её с маленьким шариком на лапках. Это очень подвижная птица, постоянно перепархивает с одной ветки на другую, на тонких веточках принимает различные позы, в том числе и вниз головой. Как правило, держится в верхней части кроны деревьев и малозаметна с земли. Гнездится в хвойных и смешанных лесах.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине можно встретить не только редких птиц и зверей, но и экзотические растения. Так, биолог из Ужгорода Виктор Ганущин создал частный дендропарк, в котором сейчас растут более 500 видов экзотических для Украины растений.

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