В Киеве за подготовку убийства генерала СБУ задержан полковник "Альфы", — СМИ

Днем 22 января в Киеве был задержан сотрудник управления по борьбе с терроризмом СБУ Андрей Расюк. Как сообщает Цензор.нет, полковника «Альфы» задержали по подозрению в организации заказного убийства. Жертвой должен был стать бригадный генерал СБУ, начальник главка внутренней безопасности Андрей Наумов.

По информации агентства, объявлен в розыск еще один представитель СБУ — полковник Дмитрий Нескоромный. Он по назначению Зеленского занимал должность зампредседателя СБУ, первого запредседателя, начальника главка СБУ по борьбе с коррупцией, а сейчас находится в составе СБУ без должности. Нескоромный объявлен в розыск, ему запрещен выезд из Украины. По версии СБУ, именно Нескоромный был заказчиком убийства Наумова.

Авторы журналистского расследования считают, что по сути в окружении главы СБУ Ивана Баканова начались открытые криминальные разборки между группами влияния, причем предпосылки для противостояния намечались давно.

«Экономические подразделения СБУ… по сути, „крышуют“ теневой бизнес. В начале 2020 года главным „решалой“ был Нескоромный. Но за последний год все сферы теневого бизнеса СБУ подмял под себя „правая рука“ и ближайший друг председателя СБУ Ивана Баканова Андрей Наумов. Так что подоплека скандала очевидна», — отмечают авторы расследования.

Напомним, Нескоромный в органах безопасности работает более двадцати лет и получил известность из-за дела «бриллиантовых прокуроров». В феврале 2020 года стало известно, что Нескоромного собираются лишить должности в СБУ, а в марте 2020-го появился соответствующий указ Зеленского.

Фото censor.net

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