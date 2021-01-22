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Украина

ПАСЕ отказалась обсуждать по требованию России "языковой вопрос" в Украине

19:47 22 января 2021
пасе

Российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы не удалось хитростью протащить в повестку дня обсуждение «языкового вопроса в Украине». В ПАСЕ распознали манипуляцию и отклонили предложение россиян. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко, представитель украинской делегации в ПАСЕ.

Российские депутаты предлагали на зимней сессии ПАСЕ провести дебаты по языковому закону. Очевидно, предполагалось обсудить новые правила, вступившие в силу 16 января и касающиеся языка в сфере обслуживания.

«Бюро ПАСЕ отклонило предложение РФ. Манипуляция не прошла», — отмечает Гончаренко.

Напомним, статья 30 закона о языке предполагает, что украинский становится языком обслуживания потребителей. В первую очередь, закон касается сферы торговли, но распространяется также на образовательные и социальные услуги, медицинское обслуживание, услуги перевозки.

Фото warsawinstitute.org

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