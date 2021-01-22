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Украина

"Украина не уступает": Казанский рассказал о нагоняе Козаку от Кремля

18:14 22 января 2021
козак

Заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу 21 января впервые прошло с участием Дмитрия Козака. Замглавы администрации Путина вел себя нервно, чувствовалось его раздражение, представитель РФ был недоволен неуступчивостью Украины. Такими впечатлениями от заседания поделился участник ТКГ от Украины Денис Казанский в эфире Громадського радіо.

По мнению Казанского, Козак получил выговор из Кремля за отсутствие прогресса в переговорах, а потому явился на заседание лично. «Думаю, Козак получил некий „нагоняй“, потому что было неожиданно увидеть его на переговорах… Наверное, он решил вмешаться, потому, что от него требуют результата. Возможно, он его и гарантировал, когда Суркова увольняли, а его ставили взамен. Но результата нет. РФ не может продавить. Украина не уступает», — считает Казанский.

В целом, по словам представителя Украины, ни одна из договаривающихся сторон не поступилась своими позициями. Россия продолжает попытки легализовать «ЛНР» и «ДНР» и выставить их субъектами переговоров. Украина на это не соглашается.

Напомним, 19 января на заседание ТКГ неожиданно появились лица, назвавшиеся «общественными советниками» группировок «ДНР» и «ЛНР». Глава украинской делегации Леонид Кравчук отреагировал резко и заявил о нарушении регламента и искусственном провоцировании напряжения в переговорном процессе.

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