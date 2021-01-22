Витренко рассказал украинцам о вреде субсидий: сеть взорвалась

Бывший исполнительный директор «Нафтогаза», а теперь и.о. министра энергетики Юрий Витренко навлек на себя агрессию со стороны пользователей соцсетей. Причиной стали высказывания руководителя Минэнерго о субсидиях на услуги ЖКХ: якобы они заставляют получателей чувствовать себя психологически некомфортно.

Витренко пытался донести, что выдавать субсидии всем — это путь в никуда, и разумнее будет урегулировать тарифы. Но эта мысль осталась непонятой.

«Ненормальная ситуация, когда большинство людей в стране или значительная часть населения получает субсидию. Психологически это плохо для людей, это сигнал им: вы бедные. А люди не хотят чувствовать себя бедными, они хотят чувствовать себя лучше. А это (субсидия) угнетает достоинство», — считает Витренко. «Поэтому давайте искать механизмы, чтобы улучшать жизнь людей. У них и так плохая жизнь, чтобы делать ее еще менее комфортной», — предложил и.о. министра.



Пользователи соцсетей услышали в словах Витренко намек на отмену субсидий и предсказуемо возмутились.

Также многим не понравилась показная забота о психологическом комфорте получателей субсидий. «Сами разберемся», — сквозило в ответах пользователей. Некоторые предложили довести ситуацию до абсурда и, следуя той же логике, отменить зарплаты и пенсии.





Напомним, вопрос субсидий встал очень остро после резкого увеличения в январе тарифов на жилищно-коммунальные услуги, и в первую очередь — на газ. При этом денег в госбюджете денег на субсидии заложено в два раза меньше, чем в 2018 году.

Фото YVitrenko/Facebook

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