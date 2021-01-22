«У нас ситуация на грани коллапса и по газу, и по электроэнергетике. Мы на грани ограничений и отключений»

За последние 10 лет тарифы на жилье, а также газ и другие виды топлива повысились на 513,2 процента, то есть более чем в шесть раз. Такие данные обнародовал Госкомстат. 2021 год стартовал с очередного скачка цен на коммуналку. С 1 января для отечественных потребителей повышают не только стоимость газа как товара, а и его доставки. После роста цен у многих поставщиков стоимость газа превысит 9 гривен за кубометр (в некоторых городах она может достичть 11 гривен и более). Цена доставки газа у газораспределительных компаний разная. Помимо того, выросли тарифы на электроэнергию, тепло, воду. Из-за того, что для большинства граждан оплата коммуналки не по карману, люди вышли на протесты. Акции охватили всю страну. Правительство пошло на уступки, и на внеочередном заседании приняло решение, согласно которому с февраля и до окончания отопительного сезона, или до завершения карантина, цена на газ будет закреплена на уровне 6,99 за куб. Отстрочили повышение тарифов на тепло и воду. По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, в среднем по стране цена на газ с февраля уменьшится на 30%, а для большинства даже на 40%. О том, почему цифры в платежках все же вырастут, несмотря на обещания правительства, куда подевался дешевый газ украинской добычи и какие последствия будет иметь «ручное» снижение стоимости голубого топлива, «ФАКТЫ» поговорили с министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (2007−2010 годов) Алексеем Кучеренко.

«У нас нет рынка газа. Ну нет его!»

— Алексей Юрьевич, украинцы были шокированы новостью о росте цены на газ и его доставку с января 2021 года. В НАК «Нефтегаз» повышение стоимости топлива аргументировали сезонным фактором и увеличением оптовой цены на энергоноситель. Так ли это на самом деле?

— Если говорить о тарифном кризисе, то нужно глубже разобраться во всей этой проблеме. Во-первых, решение правительства, принятое 19 января на внеплановом заседании, — это признание того факта, что никакого рынка газа у нас нет. И не будет в ближайшее время. По моему глубокому убеждению, его не будет до тех пор, пока у нас будет существовать НАК «Нефтегаз».

Во-вторых, имеем глубокий кризис государственного управления в сфере энергетики. Сегодня у нас ситуация на грани коллапса — и не только по газу, но и по электроэнергетике. Мы на грани ограничений и отключений.

В-третьих, отсутствие государственного регулирования в сфере энергетики, коммунального хозяйства, монополия в этих сферах. Это тарифная «навала». Это только начало.

Когда говорят о сезонном факторе, то речь о том, что в Европе в зимнее время года вырастает цена на газ. И так происходит почти всегда.

В связи с сезонным фактором повышения стоимости газа у меня возникает логичный вопрос к НАК «Нефтегаз» — почему нельзя было летом, предвидя рост цен (аналитики о нем предупреждали), взять кредит и закачать в подземные хранилища необходимый объем — 3,5 миллиарда кубов газа? В пиковый квартал Украина «скушала» именно столько. Средняя стоимость летнего газа, закачанного в хранилище, — 3,66 грн. Что мешало это сделать? В таком случае сейчас цена выросла бы на гривню, потом дали бы наценку на хранение, закачку и так далее. И не было бы таких заоблачных цен и, как следствие, протестов.

— Но нам обещали, что рынок газа, запущенный летом 2020 года, будет способствовать снижению цены. Почему же по факту имеем повышение?

— Прежде всего хочу сказать: у нас нет рынка газа. Ну нет его! Рынок газа — это не просто возможность купить топливо у разных продавцов. Это еще и равный доступ к ресурсу. Если НАК «Нефтегаз» контролирует хранилища и 70% газа, о каком рынке энергоносителя может идти речь? Трейдеры зарабатывали свою маржу, но концентрация и доминирование 70% ресурса в одной компании — это же главный признак отсутствия рынка.

Приведу такой пример. Представьте себе, что течет река и я получил монопольное право на берега вокруг нее. В итоге за водой вы все равно придете ко мне. А я в любой момент смогу обосновать, почему начал продавать ее дороже. Точно такая же ситуация и с НАК «Нефтегаз», и с продажей газа.

— На внеплановом заседании правительства решили снизить стоимость газа с 7,22 грн за куб до 6,99 грн на период карантина или до окончания отопительного сезона. Потом цены все равно вырастут. А доходы граждан — вряд ли.

— Правительство по инициативе президента приняло решение ограничить цену на газ. Но давайте будем реалистами. Инициатива президента была связана исключительно с массовым выходом людей на улицу. Сейчас к этим протестам пытаются привязать какую-то политическую силу, но я бы не упрощал данный процесс. Люди вышли как в Одессе, Львове, Житомире, так и в Харьковской, Николаевской и других областях. То есть по всей Украине люди протестовали против повышения тарифов на коммуналку. Что и подтолкнуло топ-чиновников проявить данную инициативу.

Выскажу крамольную мысль: если бы вышло больше людей, то так называемую рыночную цену на газ установили бы не на уровне 6,99, а 5,99 грн. А вышло бы еще больше, вполне возможно, что цена была бы и 4,99 грн. Потому что сам факт установления этой граничной цены взят с потолка и, по сути, демонстрирует, что это искусственное решение. Кстати, мне данная ситуация очень напоминает ценники на распродаже в «черную пятницу». Такой маркетинговый ход, когда цена не 7 гривен, а 6,99. Дешевые трюки.

Если мы сейчас не разберемся с проблемой, то будет беда. Ведь ограниченную цену газа установили только на два месяца (или до завершения отопительного сезона, или до завершения карантина).

«Обещанное снижение цены на газ — это лишь временная мера»

— То есть на решение правительства о снижении цены на газ не стоит особенно рассчитывать, и платежи за жилищно-коммунальные услуги все же вырастут?

— Когда украинцы увидят платежки в первой декаде февраля, они наверняка очень сильно и неприятно удивятся. 7,22 грн за куб — это январская цена для потребителей НАКа. А их на сегодня всего 3%. Остальные заключили контракты с независимыми частными компаниями, работающими на так называемом рынке и там цена газа как товара и 9, и 10 гривен за куб. За январь будет и 11 гривен, думаю. Нужно помнить, что обещанное снижение цены -временная мера.

— Своим решением правительство фактически вернуло госрегулирование цен. Это правильно или все же должен работать рынок?

— В этом контексте нужно рассматривать две модели. Первая — госрегулирование. Можно и логично было бы пойти предложенным ранее путем. В парламент уже внесен законопроект, согласно которому населению Украины продается газ по себестоимости «Укргаздобычи» плюс небольшая рентабельность, позволяющая развиваться. Но этот проект закона не хотят рассматривать уже полтора года. Такая модель есть, но просто нужно признать НАК «Нефтегаз» монополистом и жестко ограничивать его рентабельность. Он не должен нам перепродавать газ с наценкой в 200%.

Вторая модель предполагает движение по направлению к рынку. Но тогда весь газ должен торговаться на бирже, чтобы у всех был равный доступ к нему. В этом случае установилась бы рыночная цена и она была бы сбалансирована с нашей платежеспособностью.

— Сейчас представители МВФ проводят дистанционный мониторинг того, что выполнила Украина. Не повлияет ли решение правительства о регулировании цены на газ на судьбу кредита от Фонда?

— Безусловно, повлияет. Самая большая трагедия состоит в том, что сейчас мы услышим реакцию как МВФ, так и европейцев. Они будут сильно возмущены невыполнением Украиной одного из основных условий меморандума. А его летом 2020 года с нашей стороны подписали: президент, премьер, глава НБУ и министр финансов. Там четко написано: с 1 августа 2020 года никакого вмешательства в ценообразование НАК «Нефтегаз» не предусматривается. Думаю, сейчас отношения с международными партнерами очень сильно напрягутся. Последствия мы все и так понимаем — перебои с финансированием, соответственно, огромнейшие риски для бюджета.

— Раньше часто говорили о том, что отечественного газа хватит для наших потребителей. Сейчас о нем крайне редко вспоминают. Куда подевался газ украинской добычи?

— Украинская компания «Украгаздобыча» ежегодно добывает около 14 миллиардов кубов. В 2019 году напрямую населению было поставлено 7,8 млрд кубов газа. А теплокоммунэнерго для покрытия нужд населения использовало 4,6 млрд кубов газа. Суммируем цифры и получаем 12,4 млрд кубов газа, необходимого для обогрева украинцев. Вопрос — зачем нам в принципе привязываться к европейской цене энергоносителя на бирже, хабе в Амстердаме?

Еще один важный вопрос: почему в 2020 году была провалена программа добычи газа на уровне 20 млрд кубов? Ведь в прошлом году добыча упала на 5 процентов.

— Какая реальная стоимость газа украинской добычи?

— Контракт между «Нефтегазом» и «Укргаздобычей» засекречен. Но у меня есть информация, что НАК забирает газ у «Укргаздобычи» по цене 2 гривни за куб и перепродает нам по 7, а то и по 8 грн за куб. Хотя сейчас будет это делать по 6,99 грн. Вот и считайте маржу, если на 14 миллиардах кубов зарабатывать 5 гривен.

— Плата за доставку газа — еще один болезненный вопрос. Многие потребители не понимают, почему они должны оплачивать ее, даже когда не пользуются газом?

— Приведу пример. Вы живете в частном доме и уехали в отпуск, но после возвращения будете его обогревать. Ведь газ в трубе есть, независимо от того, сжигали вы его, чтобы обогреть дом, или нет. Если вы не собираетесь им пользоваться, тогда можно вообще отключиться и признать, что более не являетесь потребителем газа. Но если вы все же потребитель газа, тогда в любой момент можете им воспользоваться, и эта услуга что-то стоит.

Аналогичная ситуация и с теплом, холодной водой.

Можно говорить о справедливой стоимости и методике. Но обращаю внимание на то, что сейчас НАК «Нефтегаз» пытается во всем обвинить владельцев облгазов. Я точно не их адвокат, и к их деятельности у меня масса претензий, но НАК лукавит. Ведь зачастую молчат о том, кто именно установил эти цены на распределение и транспортировку газа. А их установила Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Утверждаю, что четыре из семи ее членов назначены президентом Зеленским. Поэтому здесь основные вопросы к Нацкомисии, а не к коммерсантам, желающим заработать больше. Именно для этого над ними и поставлен регулятор (Нацкомиссия), которую мы с вами содержим за счет тарифов. Я уверен, что сегодня прежде всего они должны нести ответственность за этот кризис.

— Как формируется стоимость доставки газа?

— Структура себестоимости достаточно понятная: 44% - зарплата, 33% - так называемые технологические траты. Это траты на прокачку топлива по трубе, для чего тоже используется газ. Работают тысячи километров труб, компрессорные станции и так далее. Можно дискутировать, почему такие цифры, но эти траты утверждены тремя методиками. Я еще не видел специалиста, заявляющего, что это неправда.

В данном случае стоит задать вопрос: куда идут деньги на амортизацию? Ведь прокачка осуществляется преимущественно по государственным трубам. Почему который год не могут провести аудит газотранспортной системы и разобраться с частными газораспределительными компаниями?

Я бы рекомендовал местным советам разобраться с ценообразованием и тарифом на распределение газа у себя в области или городе. Дело в том, что при утверждении комиссией тарифов предусмотрена процедура публичных слушаний. Ничто не мешает местным специалистам и активистам прояснить ситуацию с этими тарифами. Но увы, этим мало кто занимается. Как правило, любят торговать землями и кошмарить застройщиков, а для людей полезнее бы было, если бы они разобрались в формировании тарифов на тепло, воду, газ, электроэнергию.

«Тепловики заинтересованы, чтобы потребители не могли регулировать потребление тепла»

— С 1 января выросла стоимость электроэнергии за счет отмены сниженного тарифа на первые 100 киловатт-часов. Какие еще льготы, связанные с поставкой электроэнергии, были аннулированы?

— Помимо этого, отменили льготы для городов, находящихся в 30-километровой зоне от атомных станций.

Самая болезненная ситуация у тех, у кого электроплиты и электроотопление. Им отменили льготную цену до 3 тысяч киловатт-часов. Но насколько я знаю, правительство намеревается принять постановление, чтобы этим потребителям выдавали субсидии.

Льготные 100 киловатт-часов точно отменили! И только 20% населения Украины не почувствует отмену этого тарифа. Все остальные еще как ощутят рост стоимости электроэнергии.

— Выросла и стоимость отопления. Но большинство украинцев никак не сможет сэкономить. Например, у меня в квартире очень жарко. Однако вынуждена платить, по сути, за избыток тепла и открытые окна. Почему так происходит?

— Это отдельная коррупционная методика наших с вами коммунальных поставщиков тепла, в том числе и «Киевтеплоэнерго». Тепловики заинтересованы, чтобы в квартирах было жарко и вы не могли регулировать потребление, поскольку они продадут больше своей товарной продукции, соответственно, больше и заработают. У них есть прямая заинтересованность в этом.

К глубокому сожалению, городские власти не занимаются этим или закрывают глаза на этот фактор. Ведь им точно так же выгодно заниматься «мутными» схемами вокруг теплокоммунэнерго. Это отдельная коррупционная схема на местном уровне. В том числе и в Киеве.

— Подводя итог, подсчитайте, пожалуйста, на сколько все же вырастут в ближайшее время цифры в платежках.

— Счета за электроэнергию у всех вырастут на 78 гривен.

Тарифы на распределение газа, проще говоря — на доставку, дифференцированы. Например, в небедном Киеве платят 40 копеек за доставку куба газа, а в бедных Лубнах — 2,94 грн. Это значит, что, например, семья с Полтавщины, потребляющая 200 кубов газа для экономного обогрева дома, только за доставку заплатит 600 гривен. А еще нужно заплатить за газ как товар, который в ближайшие месяцы будет стоить по 6,99 грн за куб, а потом от 7,22 грн. Одновременно вырастут тарифы на воду на 20%. В результате все это спровоцирует рост стоимости обслуживания домов и придомовых территорий и вывоз мусора…

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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