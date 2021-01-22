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Украина

Украина отменила "нормандскую" встречу из-за трагедии в Харькове

15:43 22 января 2021
ермак

Из-за объявления дня траура в Украине «нормандская» встреча политических советников будет отложена. Новая дата переговоров пока не называется. Об этом сообщает РБК-Украина.

Украину на встрече советников Нормандской четверки должен был представлять глава Офиса президента Андрей Ермак. Из-за пожара в харьковском доме престарелых и гибели людей президент Зеленский и глава его Офиса вылетели в Харьков.

Напомним, по невыясненным пока причинам в Харькове 21 января загорелся хоспис «Золотое время». В заведении содержались пожилые люди с инвалидностью, неизлечимо больные постояльцы. 15 человек задохнулись в дыму. Девятерых удалось спасти, но пятеро из них получили тяжелые ожоги и находятся в больницах Харькова. 22 января траур объявлен в Харькове, а 23 января будет днем скорби на общегосударственном уровне.

Фото president.gov.ua

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