Зеленский объявил 23 января днем траура из-за трагедии в харьковском доме престарелых

23 января в Украине будет объявлен общегосударственный день траура в связи с гибелью 15 человек в харьковском доме престарелых. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Харьковскую область президент Зеленский сообщил, что подпишет соответствующий указ.

«Еще раз выражаю свои соболезнования всем родным и близким погибших, всем харьковчанам. Я подпишу указ, и завтра будет день траура на государственном уровне», — сказал Зеленский.

Напомним, пожар в харьковском доме престарелых «Золотое время» произошел около 15:00 21 января. Во время пожара погибли 15 постояльцев. Люди были неходячие. Они буквально задохнулись в дыму. Пять человек с различной степенью ожогов находятся в больницах Харькова.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство. Задержали управляющего хосписом. Решается вопрос о задержании владелицы пансионата.

22 января в Харькове объявлен траур по погибшим в пожаре в доме престарелых на Холодной горе.

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