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Украина

Кравчук вышел в эфир крымских пропагандистов и порассуждал о своей поездке в Крым

12:50 22 января 2021
Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире канала «Крым 24», работающего на оккупированном полуострове, поделился воспоминаниями о референдуме 1991 года и выразил желание увидеть Крым.

На вопрос журналистов телеканала, не хотел ли Кравчук лично посмотреть, как живет Крым 7 лет после аннексии, Кравчук ответил утвердительно.

«С учетом ситуации, которая сейчас в Крыму, я не думаю, что эта поездка моя принесет мне большое удовлетворение. Я не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной», — уточнил бывший руководитель Украины.

Кравчук также остановился на референдуме 1991 года, назвав его непростым. За год до него в ноябре 1990 на заседании Крымского облсовета приняли Декларацию о государственном и правовом статусе Крыма. Тогда шла борьба между коммунистами облсовета Крыма и группой Юрия Мешкова, которая требовала денонсировать договор 1954 года о передаче Крыма Украине и превратить полуостров в часть России.

Тогда коммунистам удалось отстоять главную цель — не выносить на референдум вопрос о денонсации договора 1954 года, а оставить только один вопрос — о превращении Крымской области в Автономную Республику Крым, уточнил Кравчук.

Первый президент напомнил, что в Крыму около 75% населения были по национальности русскими, только остальные 25% - украинцами и представителями других нацменьшинств. Кроме того, нужно было учитывать присутствие Черноморского флота и большое количество российских военных в Севастополе.

Напомним, слова Леонида Кравчука по крымскому вопросу воодушевили бывшую прокуроршу Крыма Наталью Поклонскую. Она увидела в них «рациональное зерно».

Как сообщали «ФАКТЫ», Европейский суд по правам человека, принявший материалы по делу об агрессии России в оккупированном Крыму и начавший рассматривать дело по существу, признал, что Россия получила фактический контроль над полуостровом не позже 27 февраля 2014 года.

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