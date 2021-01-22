В сети устроили виртуальную цепь единения Киев — Симферополь

В пятницу, 22 января, в День Соборности Украины, украинцы выстраиваются в виртуальную цепь, которая должна соединить Киев и оккупированный Симферополь.

«21 января 1990 года украинцы построили одну из крупнейших живых цепей в истории, когда более миллиона человек выстроились между Киевом и Ивано-Франковском, чтобы отметить 71-ю годовщину Соборности Украины. Сегодня, когда испытывается единство нашего народа, украинцы смогут вписать новые страницы в ее историю. И хотя Цепь Соборности традиционно соединяла Восток и Запад, в этом году она должна объединить Украину там, где ее пытаются разделить — Киев и Симферополь», — говорится в сообщении, размещенном на сайте организаторов акции «Ланцюг Соборності».

На данный момент в цепь выстроились уже около 23 тысяч украинцев. Она пять раз символически пересечет Днепр: по мосту Патона, где традиционно создавали живую цепь киевляне, у Черкасс, Кременчуга, в Днепре и Запорожье.

День Соборности — один из важнейших государственных праздников, имеющий более чем столетнюю историю. Он символизирует единство земель и целостность государства.

Фото — скриншот.

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